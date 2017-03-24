قيادي بـ«دعم مصر»: زيادة تذكرة المترو معقولة.. ومافيش حاجة بجنيه في العالم

التحرير

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قال النائب مجدي مرشد، عضو المكتب السياسي لائتلاف الأغلبية "دعم مصر" بمجلس النواب، إنه من المفترض أن تعود الحكومة إلى البرلمان لأنه صاحب الأمر قبل اتخاذ أي قرارات تمس المواطن.

وأضاف مرشد في تصريحات لـ"التحرير" "أن قرار زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق قد يغضب بعض المواطنين، والبرلمان سيتحمل هذا الغضب في النهاية".

وأكد مرشد أن سعر 2 جنيه معقول جدا ولا يمس محدودي الدخل والفقراء بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المترو يستخدمه الغني والفقير، وليس مقتصرا على الفقراء كما يردد البعض.

وتابع: "يتم اللجوء للمترو لتفادي الزحمة كونه أسرع وسيلة مواصلات في القاهرة الكبرى"، مستطردا: "مافيش حاجة بجنيه في العالم كله، وقيمة التذكرة بجنيه واحد فقط متدنية للغاية، ولا تواكب العصر، ولكن هناك سلع الأولى دعمها ماديا مثل السكر والزيت".

وطالب الشركة المصرية لمترو الأنفاق بزيادة موارد الهيئة بشكل أفضل، عن طريق استثمار المحطات بجلب إعلانات داخلها وأيضا على ظهر التذكرة. ولفت إلى أنه عندما تشعر الحكومة أن البرلمان قوي ستعود إليه قبل أن تأخذ أي قرارات تمس الشارع المصري، ولكن هي تعتقد أن البرلمان سهل إرضاؤه وأنه قريب منها ولا يعاقبها، لذلك تأخذ الحكومة قراراتها دون العودة إليه.

