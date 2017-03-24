غادة عجمي تعد قانونًا لنقل جثامين المتوفين بالخارج

التحرير

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قالت النائبة غادة عجمي، إنها تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد قانون خاص بنقل جثامين المتوفين بالخارج، مضيفة في تصريحات لـ"التحرير" أن القرار رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، يجب تعديله، حيث تستلزم الإجراءات الحصول على شهادة فقر كى تتحمل الدولة تكاليف نقل الجثمان وإرسالها إلى السفارة ثم تنظرها السفارة، ثم تقرر ما إذا كانت جدية من عدمه، كى تقرر أن يتم نقل الجثمان على نفقة الدولة.

وأضافت: الدولة لا تتحمل نفقات الشحن المجاني للجثامين فى حالات المعارين أو العاملين بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى سواء كانت حكومية أو قطاعا عاما أو خاصا بعقود، والمهاجرين هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلين على جنسية دولة أخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرين الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية أو الإجازات الدراسية أو المنح من الدولة، فتتحمل الجهات التابعون لها تلك النفقات.

وأشارت إلى أن القانون الجديد الذي تعمل على إعداده حاليا يتضمن عدة ملامح أبرزها النص على تشكيل صندوق خاص للإنفاق على نقل جثامين المتوفين في الخارج تحت رعاية وزارة الخارجية، على أن يحدد مبلغ معين يحصل كل 7 سنوات مع تجديد جواز السفر ويقدر بــ250 جنيها بإيصال يحصل لصالح وزارة الخارجية، وتدفع لمرة واحدة مع تجديد جواز السفر، وتخصص حسب سفرهم فى الخارج، ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارا أو فقيرا أو حتى كان له جنسية أخرى، خاصة أن القرار الحالي يستثنى فئات ليس لها ذنب سوى أنها تدرس بالخارج أو أنها معارة، مما يعصف بمبدأ المساواة بين أبناء الشعب المصري.

وأضافت: القاعدة العامة ستكون شحن جثمان أى مصرى متوفى فى الخارج من حصيلة الرسم الذي يدفعه صاحب جواز السفر عند التجديد، دون أن يقيد ذلك بأى شرط، حيث يجب علينا احترام كرامة المصرى عند الحياة وعند الممات مثلما يحدث فى كل دول العالم.

ولفتت إلى أن هذا الصندوق لن يكلف خزينة الدولة جنيها واحدا، بل سيكون تكافلا بين المصريين المقيمين في الخارج، مشيرة إلى أنها بدأت في الإعداد لمثل هذا المشروع قبل أن تعلن نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن البروتوكول الخاص بنقل الجثامين، مشيرة إلى أن مشروع القانون يلقى قبولا من جانب ائتلاف دعم مصر ورئيسه المهندس محمد السويدي، إضافة إلى النواب الممثلين للمصريين بالخارج، الذين أعلنوا موافقتهم على هذا القانون.