أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الإثنين.. "حقوق القاهرة" تحتفل بعيد الخريجين بحضور وزراء

Google+ Print
الإثنين.. "حقوق القاهرة" تحتفل بعيد الخريجين بحضور وزراء الإثنين.. "حقوق القاهرة" تحتفل بعيد الخريجين بحضور وزراء

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة

كتب محمد قاسم

تنظم كلية الحقوق بجامعة القاهرة يوم الإثنين المقبل، احتفالية عيد الخريجين لعام 2016، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين، ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ومحافظ الجيزة، وبعض رجال القضاء، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ويفتتح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمر سالم عميد كلية الحقوق بالجامعة، على هامش الاحتفال، أعمال تطوير ساحة الكلية، والتي تشمل توفير خدمة الواي فاي المجانية للطلاب وتجديد الكهرباء والمياه وأماكن الأنشطة الطلابية بالساحة، إلى جانب افتتاح أعمال تطوير مبنى خدمات شئون لتقديم الخدمات الطلابية بالنظام الإليكتروني، التي تشمل أعمال القيد والتسجيل والدفع الإليكتروني، وذلك بحضور الأساتذة والطلاب.

وصرح الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، أن حفل الخريجين سيبدأ بعزف السلام الوطني، ثم كلمة الدكتور عمر سالم عميد الكلية، تليها كلمة الخريجين، وكلمة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة. ويلي كلمات الافتتاح، فقرة فنية، ثم مراسم التكريم، التي تشمل الحاصلين علي الدكتوراه في الحقوق عام 2016 وعددهم 37، والطلاب الحاصلين علي الماجستير عام 2016 وعددهم 5، وكذلك الحاصلين علي الدبلومات وعددهم 38 ، إلي جانب أوائل الخريجين والبالغ عددهم 37 خريجًا، وكذلك أوائل الفرق الدراسية من أقسام الكلية المختلفة العربي والانجليزي والفرنسي.

وأضاف زمزم أن الكلية ستكرم، في احتفالها بعيد الخريجين عام 2016، عددًا من الموظفين والعمال المثالين بمنحهم شهادات التقدير والدروع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل