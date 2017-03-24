الإثنين.. "حقوق القاهرة" تحتفل بعيد الخريجين بحضور وزراء

كتب محمد قاسم

تنظم كلية الحقوق بجامعة القاهرة يوم الإثنين المقبل، احتفالية عيد الخريجين لعام 2016، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين، ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ومحافظ الجيزة، وبعض رجال القضاء، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ويفتتح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمر سالم عميد كلية الحقوق بالجامعة، على هامش الاحتفال، أعمال تطوير ساحة الكلية، والتي تشمل توفير خدمة الواي فاي المجانية للطلاب وتجديد شبكة الكهرباء والمياه وأماكن الأنشطة الطلابية بالساحة، إلى جانب افتتاح أعمال تطوير مبنى خدمات شئون لتقديم الخدمات الطلابية بالنظام الإليكتروني، التي تشمل أعمال القيد والتسجيل والدفع الإليكتروني، وذلك بحضور الأساتذة والطلاب.

وصرح الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، أن حفل الخريجين سيبدأ بعزف السلام الوطني، ثم كلمة الدكتور عمر سالم عميد الكلية، تليها كلمة الخريجين، وكلمة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة. ويلي كلمات الافتتاح، فقرة فنية، ثم مراسم التكريم، التي تشمل الحاصلين علي الدكتوراه في الحقوق عام 2016 وعددهم 37، والطلاب الحاصلين علي الماجستير عام 2016 وعددهم 5، وكذلك الحاصلين علي الدبلومات وعددهم 38 ، إلي جانب أوائل الخريجين والبالغ عددهم 37 خريجًا، وكذلك أوائل الفرق الدراسية من أقسام الكلية المختلفة العربي والانجليزي والفرنسي.

وأضاف زمزم أن الكلية ستكرم، في احتفالها بعيد الخريجين عام 2016، عددًا من الموظفين والعمال المثالين بمنحهم شهادات التقدير والدروع.