أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزيرا التنمية المحلية والأوقاف في جولة موسعة بشرم الشيخ

Google+ Print
وزيرا التنمية المحلية والأوقاف في جولة موسعة بشرم الشيخ وزيرا التنمية المحلية والأوقاف في جولة موسعة بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

هشام الشريف وزير التنمية المحلية

كتبت- ندى الخولي:

افتتح اليوم هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتفقد الوزيران، عقب الافتتاح وأداء صلاة الجمعة بالمسجد بجولة بمدينة شرم الشيخ، مدخل المدينة بمشاركة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من مسؤولي المحافظة، كما تفقدا مركز الأزمات بالمحافظة وقاما بكتابة كلمة تذكارية قدما خلالها الشكر لمحافظ جنوب سيناء على الجهود التي يتم بذلها على كافة القطاعات بالمحافظة بصورة عامة ومدينة شرم الشيخ علي وجه الخصوص.

وأكد الشريف أن المحافظ وكافة المسؤولين يصنعون المستقبل ويديرون الحاضر بكل تحدياته وأزماته. وتوجه الشريف إلى مقر قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ برفقته وزير الأوقاف والتي تشهد استضافة حاليا مؤتمر السياحة العلاجية.

كما تفقد الوزيران، المستشفى الميداني المتنقل التابع والموجود خارج قاعة المؤتمرات والذي يقدم التأمين الطبي للسياح ضمن خطة الدولة لتنشيط السياحة، واستمعا إلى شرح من عمرو بسطاويسي، مدير عام المستسفى حول الخدمات التي تقدمها المستشفى الميداني من عمليات ورعاية مركزة وعيادات خارجية وأشعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر