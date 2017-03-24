وزيرا التنمية المحلية والأوقاف في جولة موسعة بشرم الشيخ

كتبت- ندى الخولي:

افتتح اليوم هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتفقد الوزيران، عقب الافتتاح وأداء صلاة الجمعة بالمسجد بجولة بمدينة شرم الشيخ، مدخل المدينة بمشاركة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من مسؤولي المحافظة، كما تفقدا مركز الأزمات بالمحافظة وقاما بكتابة كلمة تذكارية قدما خلالها الشكر لمحافظ جنوب سيناء على الجهود التي يتم بذلها على كافة القطاعات بالمحافظة بصورة عامة ومدينة شرم الشيخ علي وجه الخصوص.

وأكد الشريف أن المحافظ وكافة المسؤولين يصنعون المستقبل ويديرون الحاضر بكل تحدياته وأزماته. وتوجه الشريف إلى مقر قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ برفقته وزير الأوقاف والتي تشهد استضافة مصر حاليا مؤتمر السياحة العلاجية.

كما تفقد الوزيران، المستشفى الميداني المتنقل التابع والموجود خارج قاعة المؤتمرات والذي يقدم التأمين الطبي للسياح ضمن خطة الدولة لتنشيط السياحة، واستمعا إلى شرح من عمرو بسطاويسي، مدير عام المستسفى حول الخدمات التي تقدمها المستشفى الميداني من عمليات ورعاية مركزة وعيادات خارجية وأشعة.