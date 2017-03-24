5 مواقف مثيرة لبدرية طلبة أبرزها ديانتها وأخرى في زفاف نجلتها

التحرير

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أوقعت الفنانة بدرية طلبة إحدى مذيعات برنامج «سوالف ضحى» الذى حلت ضيفة به على قناة الشاهد فى موقف محرج بعدما نصحتها بالزواج والعثور على رجل، ومازحتها قائلة: "روحي يا بت شوفيلك راجل، ما أنت مش لاقية راجل"، والتى كان رد المذيعة عليها: "أنا مثقفة وكل حاجه عندي، وبيقولك السن المناسب للزواج لما تلاقي الإنسان المناسب للزواج"، وهو الموقف الذى عتبره البعض غير لائق خاصة أن البرنامج يذاع على الهواء.

هذا الموقف لم يكن الأزمة الوحيدة التى أثارتها بدرية التى خاضت مؤخرًا تجربة تقديم البرامج التليفزيونية، حيث تستعرض "التحرير" أبرزها فى السطور التالية..

"مذيعة" تتسب في تركها لـ"نفسنة"

جدل كبير أثير حول اعتذارها عن برنامج "نفسنة" بعدما أعلنت ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث نشرت صورة كتابية مكتوب فيها: "الحمد لله تم الاعتذار تمامًا عن وجودى فى قناة القاهرة والناس كمقدمة ومذيعة لبرنامج نفسنة أتمنى لزميلاتي التوفيق وللبرنامج النجاح".

اعتقد الكثير من الجمهور المتابع للبرنامج أن اعتذار بدرية طلبة كان الانشغال بالأعمال الفنية أو انتهاء عقدها، وذلك قبل كشفها عن السبب وراء اعتذارها لتثير أزمة مجددًا بعد نشرها فيديو على حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، قالت فيه إن من تسبب في تركها البرنامج ليست انتصار ولا هيدى كرم، لتطلب من الجمهور التخمين من وراء هذا القرار الذي اتخذته، وخمن الجمهور على الفور أنها حبيبة التي تركت هي الأخرى البرنامج على الهواء بعد مشاجرة مع انتصار.

وعلقت "بدرية" على الفيديو قائلة: "متحكمش على حد من شكله، متحكمش على حاجة أنت بعيد عنها، متقولش رأيك فى حد متعرفهوش ومتعرفش نفسيته وشخصيته، أنا بنت بلد وليَّ الشرف، سهل تتصنع لكن صعب تبقى على طبيعتك علشان كده الطبيعى يكسب".

يذكر أن بدرية طلبة عادت مرة أخرى للبرنامج، بعد انسحاب المذيعة الرابعة حبيبة لتستمر بدرية بجانب كل من انتصار وهيدى كرم فى تقديم البرنامج.

طريقة تحدثها لـ"الإنجليزية"

طلبت الإعلامية منى الشاذلي من بدرية طلية أثناء استضافتها بإحدى حلقات "معكم منى الشاذلي" على فضائية "سي بي سي" ممازحة إياها بأن توجه كلمة لجمهورها باللغة الإنجليزية، وهو ما وضعها فى موقف محرج فعلقت على الأمر قائلة "أنا قاعدة على الكنبة وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين"، مما جعل طلبة ترتبك على الهواء وتعاملت مع الموقف بحس كوميدي كعادتها.



عودة سيارتها بعد 6 سنوات

بعد مرور 6 سنوات على سرقة سيارتها استطاعت قوات الأمن استعادتها مرة أخرى، وعلقت بدرية عبر صفحتها على موقع "إنستجرام" قائلة: "الحمد لله الحمد لله عربيتي رجعتلي بعد 6 سنوات من سرقتها في 27 – 12 – 2011"، مما جعل الجمهور يسخر مما حدث للفنانة وطالبوها بنشر صورة للسيارة متسائلين إن كانت مازالت صالحة للاستخدام.

ارتداؤها فستانًا يشبه فستان زفاف ابنتها

في 2013، احتفلت "طلبة" بزفاف ابنتها دعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والتليفزيون، وحرصت بدرية على ارتداء فستان يشبه إلى حد كبير فستان العروس، ونال إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جدل حول ديانتها

أثارت الجدل حول ديانتها بسبب زيارتها لكنيسة السيدة "العذراء" بمنطقة المطرية، بعدما قامت بنشر صورة لها من زيارتها هناك على حسابها الخاص على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها شعرت براحة شديدة بعد هذه الزيارة وأنها قامت بإشعال شمعة هناك.

وفيما يبدو محاولة لمنع الجدل حول ديانتها، علقت على الصورة قائلة: "أنا مسلمة بس بحب العدرا.. أنا بدرية محمد طلبة محمد عبدالعال بس بحب العدرا".