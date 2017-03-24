الداخلية في بيان رسمي: ستسمعون أصوات مرتفعة في القاهرة.. "لا تنزعجوا"

كتب ـ محمد الصاوي:

قال مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه في ضوء اعتزام الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بإجراء أعمال تفريغ الغاز المحصور ما بين غرفتي السلام ومسطرد بمنطقة السلام في القاهرة، في حوالي الساعة الثالثة مساء اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء غدًا يوم السبت، ما قد ينتج عنه أصوات عالية قد تسبب إزعاج لدى المواطنين.

ودعا مسئول مركز الإعلام الأمني في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الجمعة، المواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة إلى عدم الانزعاج من تلك الأصوات، فى ضوء أنها ناتجة عن أعمال تفريغ خط الغاز ولا يوجد ثمة أضرار بيئية من جراء ذلك.