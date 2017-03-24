قبل «تفريغ غاز».. الداخلية لأهالي السلام: لا تنزعجوا من الأصوات العالية

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دعت وزارة الداخلية أهالي منطقة السلام بمحافظة القاهرة، لعدم الانزعاج من دوى أصوات عالية نتيجة أعمال تفريغ الغاز بمنطقة السلام.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الجمعة: "في ضوء اعتزام الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو بإجراء أعمال تفريغ الغاز المحصور ما بين غرفتي السلام ومسطرد دائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، في حوالي الساعة الثالثة مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء غدٍ السبت، وهو ما قد ينتج عنه أصوات عالية قد تسبِّب إزعاجًا لدى المواطنين".

وطالبت الوزارة المواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة إلى عدم الانزعاج من تلك الأصوات، وفي ضوء أنها ناتجة عن أعمال تفريغ خط الغاز، ولا يوجد ثمة أضرار بيئية من جراء ذلك.​