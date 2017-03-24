بالصور.. تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه في سوهاج

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شارك الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، بصلاة الجنازة على شهيد أحداث شمال سيناء أمس، محمد محمود صديق، بقرية آبار الملك بمركز أخميم، وشيع الجثمان حتى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بحضور الآلاف من الأهالى والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الجميع على الوقوف صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة المصرية والشرطة فى مواجهة الإرهاب الغاشم ورصاصات الغدر والخسة من فئة ضالة، ومن مؤامرات داخلية وخارجية تتعرض لها البلاد، وعمليات إرهابية على أرض سيناء.

وأكد المحافظ على أهمية دعم أسر الشهداء من خلال الأجهزة المعنية، حيث قدموا فلذات أكبادهم وأرواح أبناءهم من أجل القضاء على الإرهاب وضمان أمن واستقرار هذا البلد.