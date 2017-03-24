بعد رفع سعرها.. رئيس المترو يبيع تذاكر بمحطة الشهداء

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تفقَّد المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، اليوم الجمعة، محطات "الشهداء والعتبة والعباسية" بالخطوط الثلاثة؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة التشغيل والركاب بعد تطبيق زيادة سعر التذكرة.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، بأنَّ الفضالي حرص على الوقوف أمام شباك تذاكر محطة مترو الشهداء، وبيع التذاكر بنفسه للمواطنين وسط الموظفين بالشركة.

وخلال الجولة، تحدث رئيس المترو على عدد من الركاب واستمع لمقترحاتهم وشكواهم ووعدهم بتحسين الخدمة.

وبدأت شركة مترو الأنفاق، صباح اليوم الجمعة، تطبيق الأسعار الجديدة لتذكرة المترو الموحدة لكافة المراحل.

ويبلغ السعر الجديد للتذكرة جنيهين بشكل موحد لكافة المراحل، و1.5 جنيه للفئات المستحقة لنصف التذكرة، وجنيهًا واحدًا لذوي الاحتياجات الخاصة .

وأمس، قالت وزارة النقل والمواصلات - في بيانٍ لها: "هذه الزيادة تأتي حرصًا من الدولة على استمرارية الخدمة المقدمة من النقل الجماعي لخطوط المترو ونظرًا للظروف التي صاحبت ارتفاع أسعار الكهرباء وقطع الغيار وحتمية تطوير الخط الأول الذي بدأ تشغيله منذ أكثر من 30 عامًا ولتحسين الخدمة بالخط الثاني والحفاظ على الخط الثالث".

وكان الوزير الدكتور هشام عرفات قد أكَّد - في تصريحاتٍ له أمس - أنَّ مرفق مترو الأنفاق يحقِّق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه "تذاكر - إعلانات - تأجير محلات"، وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه "تكلفة التشغيل والصيانة وخلافه"، وبذلك يتكبد المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه، فضلًا عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات، والتي وصلت إلى 500 مليون جنيه.

وأضاف أنَّ مترو الأنفاق يقدِّم خدمة مميزة من ناحية الوقت والأمان والإتاحية، وينقل عدد ركاب حوالي ثلاثة ملايين راكب، حوالي 40% منهم باشتراكات مخفضة.

وأشار إلى أنَّه منذ عام 2010 وخسائر المترو تتضاعف، وبخاصةً أنَّه لم يتم تعديل تعريفة تذاكر ركوب مترو الأنفاق بغض النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ عام 2006 رغم ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة هذا المرفق الحيوي المهم، وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة لزيادة أسعار السوق العالمية.