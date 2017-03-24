بالصور.. تشييع جثمان ضابط استشهد في حملة أمنية بسوهاج

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شارك اللواء مصطفي مقبل مدير أمن سوهاج، اليوم الجمعة، والعميد ماجد مؤمن رئيس المباحث الجنائية، وعدد من قيادات وضباط مديرتي أمن سوهاج والغربية، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للشهيد ملازم أول شادي علاء الدين العاصي معاون مباحث مركز جرجا، والذي استشهد إثر طلق ناري وتوفي متأثر بإصابته، وجرت الجنازة في مسقط رأسه بقرية سندسيس بالمحلة الكبرى.

كما شارك في الجنازة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية.

تلقى الشهيد طلق ناري عن طريق الخطأ من مجند منذ 3 أيام أثناء حملة لضبط تاجر مخدرات بكمين أمني بقرية البربا مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، وتم نقله للمستشفي الجامعي لكنه فارق الحياة أمس.