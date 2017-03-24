7 وزراء في 6 سنوات بلا محليات.. من يحل اللغز؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

"أين المجالس المحلية؟.. أين قانون المحليات؟".. تساؤلان طرحا نفسيهما على الساحة بعد مرور ست سنوات على قرار حل المجالس الشعبية المحلية في 2011.

فتصريحات الوزراء السابقين بـ"التنمية المحلية" حول عدم صدور القانون تكاد تدور في فلك واحد.. فلجنة تمَّ تشكيلها من كبار المستشارين وخبراء المحليات لتعديل القانون، ثمَّ العرض على مجلس الدولة، ثمَّ إرساله إلى مجلس الوزراء ثم مناقشته في البرلمان، إلا أنَّ الأمر لم ينتج عنه شيء، ما شبَّهه محللون بأنَّ الأمر أشبه بلغزٍ يبحث عن حل.

قرار من الإدارية العليا.. حل المحليات

بعد اندلاع ثورة 25 يناير، أقام أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي و49 آخرون ثلاث دعاوى قضائية، طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية، فقررت المحكمة ضمها جميعًا للفصل فيها، وطالب مقيمو الدعاوى بضرورة حل المجالس المحلية في مصر لفسادها منذ سنوات طويلة ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل.

في 28 يونيو 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس المحلية الشعبية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بتنفيذ القرار.

مرسوم عسكري

في 7 سبتمبر 2011، نفَّذ المجلس العسكري قرار المحكمة الإدارية بحل المجالس الشعبية المحلية من خلال إصدار مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 وتشكيل مجالس مؤقتة.

المرسوم بقانون ينص على حل جميع المجالس المحلية في المحافظات وتشكيل مجالس محلية مؤقتة على أن تضم المجالس في تشكيلها

"التحرير" تنشر مرسوم القانون:

رئيس مجلس الوزراء.. بعد الإطلاع على الدستور.. وعلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته:

المادة الأولى:

تشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقًا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة آلاف نسمة أو كسرها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن 24 عضوًا.

المادة الثانية:

تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع.

المادة الثالثة:

يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتمائهم لأي حزب سياسي ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة.

المادة الرابعة:

في جميع الأحوال يراعي تسكين جميع الأعضاء على مستوى المحافظات أو المركز أو المدن أو الأحياء أو القرى طبقًا لمحل إقامتهم.

المادة الخامسة:

يتم في أول اجتماع للمجلس الشعبي المحلي المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه.

المادة السادسة:

يتولى المجلس الشعبي المحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

المادة السابعة:

يصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة.

المادة الثامنة:

تُشكل في كل محافظة لجنة خاصة مكونة من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد أكبر الأعضاء عمرًا، حيث تختص بما يلي:

1- تلقي طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت على مستوى جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها في سجل خاص.

2- فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لذلك.

3- يكون اختيار الأعضاء بناءً على المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير في شتى المجالات والخبرات السابقة.

4- بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتمادها موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة.

المادة التاسعة:

تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الآتي:

1- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية ومن أبوين مصريين.

2- ألا تقل السن عن 21 سنة ميلادية.

3- أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزيًّا لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بها وأن يكون مقيمًا في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية الذي يرغب في تمثيله.

4- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ على الأقل.

5- أن يكون قد أدَّى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل.

6- ألا يكون قد صدره ضده حكم جنائي أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي.

7- ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها.

8- أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية.

المادة العاشرة:

على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة.

7 وزراء.. القانون محلك سر

بعد ثورة يناير، مرَّ على وزارة التنمية المحلية سبعة وزراء، تحدثوا مرارًا عن القانون غير أنَّه لم يرَ النور.

اللواء محسن النعماني

عندما تولى اللواء محسن النعماني منصب وزير التنمية المحلية في أبريل 2011 أكَّد أنَّه في حالة حل المجالس المحلية فلابد أن تجرى الانتخابات خلال 60 يومًا، غير أنَّه أشار إلى أنَّ هذا الأمر كان من الصعب إجراؤه في هذه الفترة.

النعماني أرجع ذلك إلى كون البلاد كانت مقبلة على استفتاء وبعدها انتخابات برلمانية ورئاسية وقتذاك، كما أنَّ عددًا كبيرًا من الأحزاب التي كانت قد خرجت من رحم ثورة يناير كانت لا تزال تحت التأسيس.

وعند صدور قرار المحكمة بحل المجالس المحلية، شدَّد النعماني على أنَّ الحكومة ملتزمةٌ بتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية.

المستشار محمد عطية

الوزير الأسبق المستشار محمد عطية الذي تولى حقيبة التنمية المحلية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري كان قد قرر تشكيل لجنة من كبار المستشارين والمتخصصين في المحليات لتعديل القانون تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، غير أنَّ الأمر لم يتحقق.

وخلال فترة توليه، صدر مرسوم من المجلس العسكري بتشكيل مجالس محلية مؤقتة ولكنه تخوف من تشكيلها لأنَّها بالتعيين، وكان الأفضل -كما رأى- الانتظار لحين إجراء انتخابات للمجالس المحلية.

اللواء أحمد زكي عابدين

في أكتوبر 2012، ووقت أن كان وزيرًا للتنمية المحلية، أكَّد اللواء أحمد زكي عابدين أنَّها ستكون عقب انتخابات مجلس الشعب مباشرة "لم تحدث"، وتوقع أن يكون نظام الانتخاب بتلك المجالس بنسبة 50٪ للفردي والنصف الآخر بالقائمة وسيكون لها الحق في مساءلة المحافظ.

خلال حقبته أيضًا، كان قد أكَّد أنَّ قانون المحليات سيتضمن إقرار اللامركزية مع تحديد صلاحيات المحافظين واختصاصات المجالس المحلية، إلا أنَّه على أرض الواقع لم يجرِ شيء.

الدكتور محمد علي بشر

بعدما عيَّنه الرئيس المعزول محمد مرسي وزيرًا للتنمية المحلية، عرض الدكتور محمد علي لائحةً تنفيذيةً لتشكيل المجالس المحلية للحوار المجتمعي، حيث طالب الأحزاب والسياسيين بتقديم ملاحظاتهم على اللائحة، واستفسر عن رأيهم بشأن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت وهو كان قبل الانتخابات البرلمانية.

إلا أنَّ لائحة بشر واجهت العديد من الانتقادات خوفًا من سيطرة فصيل بعينه على المحليات، وبالفعل لم يتم تشكيلها.

وعن قانون المحليات، أكَّد بشر -وقتها- أنَّ هناك تنسيقًا بين الوزارة ولجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى "تم إلغاؤه" لإعداد القانون، وأنَّ الوزارة ستجري حوارًا مجتمعيًّا حول القانون الجديد قبل إقراره، تشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية.

وانضمت جهود بشر إلى سالفيه فلم ينجز في الأمر شيئًا.

اللواء عادل لبيب

قبل أربع سنوات، أكَّد اللواء عادل لبيب مع تعيينه وزيرًا للتنمية المحلية تشكيل المجالس المحلية عقب انتخابات "مجلس الشعب" مباشرةً، ولم يحدث ذلك.

وعن قانون المحليات، أكَّد لبيب -آنذاك- أنَّه تمَّ الانتهاء من إعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء لمراجعته تمهيدًا لعرضه على البرلمان، وأشار إلى أنَّ القانون سيتم عرضه للحوار المجتمعي.

الدكتور أحمد زكي بدر

الوزير السابق أحمد زكي بدر، وأثناء توليه المنصب، كانت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان قد بدأت مناقشة القانون تمهيدًا لعرضه على أول جلسة انعقاد للمجلس، ووقتها أكَّد بدر ضرورة مشاركة الجميع في انتخابات المحليات.

ولم يكن لـ"بدر" أي تصريح حول الفترة الزمنية التي من المقرر أن يصدر خلالها القانون أو تتم خلالها انتخابات المجالس المحلية، لكنَّه أكَّد أنَّ قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين لأنه يحمي العمل الإداري بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت.

وعن المجالس المحلية، شدَّد على أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات، موضِّحًا أنَّه بالنسبة لتمثيل الفئات بالنسبة التي حدَّدها الدستور وهي الـ25% للمرأة والـ25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، تبيَّن أنَّ العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلي للوحدة ثمانية أعضاء بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات.

وأشار إلى أنَّ صلاحيات المجالس المحلية في هذا القانون غير مسبوقة ومنحها جميع الصلاحيات الرقابية، لافتًا إلى أنَّ السلطة والرقابة الشعبية أنسب شيء للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها.

الدكتور هشام الشريف

لم يمر على توليه المنصب سوى ما يقرب من شهر ونصف، ولم تصدر عنه تصريحات خاصة بالقانون أو المجالس المحلية حتى الآن، بينما تواصل لجنة الإدارة المحلية عملها في مناقشة القانون تمهيدًا لإجراء الانتخابات.