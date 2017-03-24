صراع إنجليزي لضم نجم شالكه

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن ناديي "توتنهام هوتسبير وأرسنال" الإنجليزيين، يرغبان في ضم ليون جوريتسكا، لاعب خط وسط شالكه الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت "ذا صن" بأن الدولي الألماني صاحب الـ 22 عامًا، متبقي في عقده 12 شهرًا فقط، بعد رفضه تمديد عقده في وقت سابف مع شالكه.

وتشير الأرقام إلى أن ليون جوريتسكا شارك هذا الموسم مع شالكه في الدوري الألماني في 22 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 1.847 دقيقة، وأحرز خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا، علاوه على أنه لعب 7 مباريات بعدد دقائق لعب بلغ 493 دقيقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، معجب كثيرًا بجوريتسكا، ويرى أنه سيكون إضافة رائعة للجانرز، خلال الموسم المقبل، خصوصًا في دوري أبطال أوروبا.

وتابعت "ذا صن" بأن ليون جوريتسكا، سيكلف توتنهام وأرسنال نحو 20 ملايين جنيه استرليني، وأكدت في الوقت ذاته بأن مسؤولي السبيرز يرون بأنهم الأوفر حظًا لضم اللاعب نظرًا لأن فرص رجال مواريسيو بوكيتينيو كبيرة لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.