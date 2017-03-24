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نجم إنتر ميلان على رادار مورينيو

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أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغبة قوية في ضم الدولي الكرواتي ايفان بيريسيتش، لاعب خط وسط إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة.

وأضافت "ذا صن"، بأن إدارة مانشستر يونايتد على استعداد لدفع 35 مليون جنيه استرليني، لضم الدولي الكرواتي صاحب الـ 28 عامًا، من صفوف النيراتزوري.

ويقدم ايفان بيريسيتش أداء مميز مع النيراتزوري هذا الموسم، حيث شارك الدولي الكرواتي في 27 مباراة مع الإنتر في الدوري الإيطالي "الكالتشيو" هذا الموسم بعدد دقائق لعب بلغ 2.075 دقيقة، أحرز خلالهم 9 أهداف وصنع 6 أهداف.

يذكر أن بيريسيتش ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية في الأونة الأخيرة على رأسها ناديي أرسنال وليفربول الإنجليزيين.

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