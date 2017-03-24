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بوفون لا يستبعد إنهاء مسيرته مع الكرة بنطح أحد اللاعبين

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بوفون لا يستبعد إنهاء مسيرته مع الكرة بنطح أحد اللاعبين بوفون لا يستبعد إنهاء مسيرته مع الكرة بنطح أحد اللاعبين

التحرير

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ينتظر حارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون، خوض مباراته رقم 1000 في مسيرته الإحترافية اليوم، أمام الألباني في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ولعب الحارس الإيطالي، مبارته الأولى في مسيرته رفقة بارما في عمر الـ 17 عاما، قبل أن ينتقل في عام 2001 لصفوف يوفنتوس، ويلعب بوفون رفقة المنتخب الإيطالي منذ يوم 29 أكتوبر من عام 1997.

وأعرب بوفون عن سعادته الكبيرة بخوض المباراة رقم 1000 له في مسيرته الإحترافية، مشيرا إلى أنه يركز فقط في المبارايات المقبلة عند سؤاله عن نيته الإعتزال عقب المشاركة في المونديال المقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال بوفون مازحا إنه يترقب خوض 1000 مباراة أخرى في المستقبل، مشيرا ضرورة وضع أهداف ومن الهام للغاية تحقيق الانتصارات، محذرا من ضرورة عدم الارتفاع بشدة بسقف الطموحات بل التفكير بهدوء في تحقيق الأهداف المعقولة.

وسيخوض بوفون مباراته رقم 168 رفقة المنتخب الإيطالي، ليصبح أكثر لاعب أوروبي خوضا للمباريات الدولية متفوقا على الحارس الإسباني إيكر كاسياس، حيث سيصبح بوفون خامس أكثر لاعب في العالم مشاركة مع منتخب بلاده بفارق 16 مباراة عن متصدر القائمة أحمد حسن.

وأشار بوفون إلى أن حلمه الحالي هو التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية مع المنتخب الإيطالي، موضحا بأن نهايته للكرة من الممكن أن تكون مماثلة لزين الدين زيدان من خلال نطح أحد اللاعبين في أرضية الملعب.

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التحرير

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