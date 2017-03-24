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مدير أمن القاهرة يغادر موقع انفجار المعادي

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مدير أمن القاهرة يغادر موقع انفجار المعادي مدير أمن القاهرة يغادر موقع انفجار المعادي

مصراوي Masrawy

خالد عبد العال مدير أمن القاهرة

كتب - علاء عمران:

غادر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، والقيادات الأمنية، مكان الانفجار الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بشارع الجزائر بالمعادي؛ وذلك بعدما انتهت النيابة من المعاينة النهائية لمكان الانفجار.

كما غادرت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات موقع الانفجار بعد التأكد من عدم وجود أية عبوات ناسفة أخرى.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا صباح اليوم بسماع دوى بشارع الجزائر بمنطقة المعادي.

انتقلت على الفور القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمحل البلاغ، وكشفت المعاينة الأولية للمكان أنه أثناء قيام، حماده عبد العاطي عبد الظاهر، 35 سنة، حارس العقار رقم 14/5 الشطر السابع بشارع الجزائر بالمعادي، بأعمال النظافة بالحديقة الملحقة بالعقار، عثر على جسم معدني غريب؛ وبقيامه بالعبث به انفجر بوجهه؛ ما أسفر عن وفاته وإصابة كل من زوجته "عفاف.ج"، 31 سنة، ونجليه، كريم، وإسلام، بشظايا متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تم فرض كردونًا أمنيًا حول المنطقة، ويُجرى تمشيط المنطقة محل الحادث للوقوف على خلفياته، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.

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