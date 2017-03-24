وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب بسيناء

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تقدم اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، عقب صلاة الجمعة، مشيعي الجنازة العسكرية لشهيد الواجب، النقيب معتز مصطفى عبد العزيز، من قوة مديرية أمن شمال سيناء، والذي استشهد أمس إثر إصابته في مواجهات أمنية مع بعض العناصر التكفيرية بالعريش، حيث تم تأدية صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة، بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية .

كما تقدم قيادات وضباط مديرية أمن القليوبية والعديد من القيادات الشعبية والشرطية والتنفيذية وحشد كبير من أهالي المحافظة، جنازة الشهيد المجند محمود محمد محمود محمد، "من قوات الأمن المركزي بالعريش، والذي استشهد بذات الواقعة.

وشُيعت الجنازة جثمان المجند الشهيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بناحية قرية البرادعة بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية.