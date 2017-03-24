انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في مقديشو بدون إصابات

مقديشو - (د ب أ):

ذكر مسؤولون بالعاصمة الصومالية مقديشو أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم الجمعة خارج مطعم مشهور بالعاصمة.

وقال متحدث باسم مكتب عمدة المدينة عبد الفتاح عمر هالان إن السيارة كانت متوقفة خارج مطعم "بانودا" الذي كثير ما يرتاده المسؤولون الحكوميون.

وأضاف المتحدث أن الانفجار ألحق أضرارا بسيارات قريبة لكن لم يسفر عن سقوط مصابين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الان عن الهجوم.

وتشن جماعة "الشباب" الاسلامية المتطرفة التي تسعى لإقامة دولة إسلامية في الصومال، هجمات بشكل منتظم داخل الدولة الواقعة شرق إفريقيا التي تشهد اضطرابات.