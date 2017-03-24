أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في مقديشو بدون إصابات

Google+ Print
انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في مقديشو بدون إصابات انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في مقديشو بدون إصابات

مصراوي Masrawy

انفجار سيارة مفخخة

مقديشو - (د ب أ): 

ذكر مسؤولون بالعاصمة الصومالية مقديشو أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم الجمعة خارج مطعم مشهور بالعاصمة.

وقال متحدث باسم مكتب عمدة المدينة عبد الفتاح عمر هالان إن السيارة كانت متوقفة خارج مطعم "بانودا" الذي كثير ما يرتاده المسؤولون الحكوميون.

وأضاف المتحدث أن الانفجار ألحق أضرارا بسيارات قريبة لكن لم يسفر عن سقوط مصابين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الان عن الهجوم.

وتشن جماعة "الشباب" الاسلامية المتطرفة التي تسعى لإقامة دولة إسلامية في الصومال، هجمات بشكل منتظم داخل الدولة الواقعة شرق إفريقيا التي تشهد اضطرابات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط