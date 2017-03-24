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بالصور.. استنفار أمني بـ"العديسات" في الأقصر بعد تجمهر الأهالي احتجاجًا على اختفاء فتاة

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مصراوي Masrawy

تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (1)تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (1)

تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (2)تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (2)

تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (3)تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (3)

تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (4)تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (4)

تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (5)تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (5)

تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (6)تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (6)

تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (7)تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (7)

تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (8)تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (8)

تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (9)تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (9)

تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (10)تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (10)

تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (11)تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية (11)

الأقصر – محمد محروس:

فرضت قوات الشرطة بالأقصر كردونًا أمنيًا، اليوم الجمعة، حول نجع المهيدات بقرية العديسات قبلي بمدنية الطود جنوب المحافظة بعد تفريق تظاهرة احتجاجًا على اختفاء فتاة مسيحية.

وشهدت القرية، التي انتقل إليها اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر واللواء زكي مختار مدير إدارة البحث الجنائي والقيادات الأمنية، على رأس تشكيلات من قوات مكافحة الشغب والأمن المركزي، استنفارًا أمنيًا للسيطرة على الموقف.

كما انتقلت إلى القرية 6 سيارات إسعاف خشية حدوث اشتباكات ووقوع مصابين، والتقي مدير أمن الأقصر بكبار العائلات لبحث أبعاد الأزمة واحتواء الموقف.

كان مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتجمهر العشرات بنجع المهيدات بقرية العديسات قبلي؛ بسبب اختفاء فتاة تدعي أميرة جرجس خليل طالبة فى الصف الثالث الثانوي.

انتقل "الحملي" للقرية على رأس قوة أمنية، وتم تفريق المتجمهرين خشية حدوث اشتباكات بعد إدعاء شاب من أهالي القرية، أنه تزوج من الفتاة المختفية وأن أسرتها هي من أخفتها للتفريق بينهما.

وقال شهود عيان إن الأمن استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمهروا للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

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