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بالأسماء..إصابة 15 شخصًا فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ

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بالأسماء..إصابة 15 شخصًا فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ بالأسماء..إصابة 15 شخصًا فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد الطريق الدولى الساحلي ما بين حدودي محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، اليوم الجمعة، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تحمل أعدادًا كثيرة من الركاب، ما أدى إلى إصابة 15 شخصًا منهم، بإصابات وجروح متفرقة.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى مدير الهيئة، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الدولى الساحلى، بالقرب من معسكر الأمن المركزى، باتجاه مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إثر انفجار إطار السيارة، وكانت تقل عددًا من الركاب.

انتقلت 11 سيارة إسعاف، من مرفق إسعاف كفر الشيخ، وسيارات أخرى من إسعاف المنصورة، ونقلت المصابين إلى مستشفى جمصة المركزى، لقربها من مكان الحادث، بعد التعامل معهم إسعافيًا بمكان الحادث، فيما رصد أحد شهود العيان أن السيارة كانت تحمل عددًا من الركاب بزيادة عن العدد المسموح به تحميلها بلغت حوالى 18 راكبًا.

كما رصد مرفق إسعاف كفر الشيخ، 10 من المصابين، والخمسة الأخرين بمرفق إسعاف المنصورة، والمصابين العشرة هم : محمد فتحى إبراهيم، 29 سنة، وعوض فتحى على، 30 سنة، وأيمن محمد أحمد، 31 سنة، ومحمد عبوده جمعة، 18 سنة، ونجيب عوض عبد الرازق، 40 سنة، وإبراهيم الحسينى عبد العزيز، 25 سنة، ومحمد بكر على، 27 سنة، وحمادة محمد محروس محمد، 37 سنة، وفتحى محمد فتحلا، 31 سنة، وإبراهبم عودة الدكرورى، 30 سنة.

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