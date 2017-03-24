الأمن يفرق تجمهرًا لأهالي "العديسات" بالأقصر بسبب اختفاء فتاة

الأقصر – محمد محروس:

فرقت قوات الشرطة بالأقصر، اليوم الجمعة، تجمهرًا للعشرات من أهالي نجع المهيدات بقرية العديسات قبلي بمدنية الطود جنوب المحافظة بعد اختفاء فتاة مسيحية.

تلقي اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء زكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتجمهر العشرات بنجع المهيدات بقرية العديسات قبلي بسبب اختفاء فتاة تدعي "أميرة جرجس خليل"، طالبة في الصف الثالث الثانوي.

انتقل "الحملي" للقرية على رأس قوة أمنية، وتم تفريق المتجمهرين خشية حدوث اشتباكات بعد إدعاء شاب من أهالي القرية أنه تزوج من الفتاة المختفية وأن أسرتها هي من أخفتها للتفريق بينهما.

وقال شهود عيان إن الأمن استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمهروا للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول القرية والتقت القيادات الأمنية بكبار العائلات لاحتواء الموقف.