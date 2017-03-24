أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

الأمن يفرق تجمهرًا لأهالي "العديسات" بالأقصر بسبب اختفاء فتاة

Google+ Print
الأمن يفرق تجمهرًا لأهالي "العديسات" بالأقصر بسبب اختفاء فتاة الأمن يفرق تجمهرًا لأهالي "العديسات" بالأقصر بسبب اختفاء فتاة

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

فرقت قوات الشرطة بالأقصر، اليوم الجمعة، تجمهرًا للعشرات من أهالي نجع المهيدات بقرية العديسات قبلي بمدنية الطود جنوب المحافظة بعد اختفاء فتاة مسيحية.

تلقي اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء زكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتجمهر العشرات بنجع المهيدات بقرية العديسات قبلي بسبب اختفاء فتاة تدعي "أميرة جرجس خليل"، طالبة في الصف الثالث الثانوي.

انتقل "الحملي" للقرية على رأس قوة أمنية، وتم تفريق المتجمهرين خشية حدوث اشتباكات بعد إدعاء شاب من أهالي القرية أنه تزوج من الفتاة المختفية وأن أسرتها هي من أخفتها للتفريق بينهما.

وقال شهود عيان إن الأمن استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمهروا للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول القرية والتقت القيادات الأمنية بكبار العائلات لاحتواء الموقف.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط