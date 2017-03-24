بالصور.. تشييع جثمان النقيب شادي العاصي في جنازة عسكرية ببلدته بالمحلة

الغربية – مروة شاهين:

شهدت قرية سندسيس التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل تشييع جثمان النقيب "شادي علاء العاصي"، الضابط بمديرية أمن سوهاج، في جنازة عسكرية مهيبة عقب أداء صلاة الجمعة بسرادق كبير في مشهد جنائزي مهيب طافت فيه الجنازة كافة أرجاء القرية حتي مثواه الأخير بمقابر العائلة.

شارك في تشييع الجثمان الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة، كما ردد الأهالي هتافات: "لا إله الا الله الشهيد حبيب الله.. في الجنة يا شادي"، كما أطلقت السيدات الزغاريد أثناء مراسم التشييع.

تقدّم الجنازة كلٌّ من اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، واللواء مصطفى أحمد مدير أمن سوهاج، والعميد أحمد يحيى المستشار العسكري، وتامر أبو النجا رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، واللواء زكريا عباس، حكمدار الأمن بالمحلة وسمنود واللواء أشرف درويش مساعد مدير فرقة المحلة ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

فيما خيمت حالة من الحزن على أهالي القرية وأقارب الشهيد، وتحولت منازل البلدة إلى سرادقات حزنًا على فراق نجل عائلة (العاصي).

الجديرٌ بالذكر أن الشهيد لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى سوهاج الجامعي عقب تعرضه لحادث إطلاق نار بالخطأ أثناء خدمته الأمنية بمدينة جرجا بنطاق محافظة سوهاج وقت تأدية عمله.