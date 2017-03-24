هجمات دامية شهدتها أوروبا منذ بداية الألفية

مصراوي Masrawy

(بي بي سي):

لم يكن الهجوم قرب البرلمان البريطاني يوم الأربعاء سوى حلقة في سلسلة من الهجمات التي ضربت القارة منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

وفيما يلي تسلسل زمني لتلك الحوادث:

عام 2004

في 11 مارس عام 2004 وقعت تفجيرات مدريد، وهي سلسلة من التفجيرات التي استهدفت خطوط السكك الحديدية في العاصمة الأسبانية، وأسفرت عن سقوط 191 قتيلا و1755 مصابا. وتم توجيه الاتهام لخلية تستلهم أفكار تنظيم القاعدة.

AFPاستهدفت هجمات لندن عام 2005 قطارات الأنفاق وحافلة من طابقين

عام 2005

في 7 يوليو عام 2005 وقعت تفجيرات لندن، وهي سلسلة تفجيرات استهدفت قطارات الأنفاق في العاصمة البريطانية، وحافلة من طابقين.

ونفذ أربعة من المتشددين هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا، وإصابة 700 آخرين.

عام 2010

في 11 ديسمبر عام 2010 وقعت تفجيرات ستوكهولم، إذ انفجرت قنبلتان في وسط العاصمة السويدية مما أسفر عن مصرع الانتحاري وإصابة شخصين. وتبين من التحقيقات أن منفذ الهجوم متشدد من أصول شرق أوسطية، استاء مما اعتبره صمتا سويديا على إهانة نبي الإسلام.

عام 2011

في الثاني من مارس عام 2011 وقع حادث فرانكفورت، إذ أطلق متشدد من أصل ألباني النار في مطار فرانكفورت بألمانيا، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وتبين أن الجاني كان يحاول استهداف حافلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في المطار، وألقي القبض عليه وصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة.

AFPأحد ضحايا هجمات تولوز في مارس 2012 شرطي من أصول مغربية، يدعى عماد بن زياتن. وكتبت والدته، الناشطة لطيفة بن زياتن، لاحقا كتاب بعنوان "موت من أجل فرنسا"

عام 2012

بين 11 و 19 مارس عام 2012، وقعت ثلاث عمليات في تولوز ومونتبان في فرنسا، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. وقد وقع الهجوم الأول في 11مارس في تولوز وأسفر عن مصرع جندي فرنسي. ووقع الهجوم الثاني في 15 مارس وأسفر عن مصرع جنديين فرنسيين في مونتبان. ووقع الهجوم الأخير في 19 مارس وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال في مدرسة يهودية. وتبين أن منفذ هذه الحوادث شخص واحد متشدد، يُدعى محمد مِراح، وقد لقي حتفه برصاص الشرطة.

في 18 يوليو عام 2012، وقع تفجير بورجاس الانتحاري في بلغاريا، إذ استهدف انتحاري حافلة كانت تقل سياحا إسرائيليين في مطار بورغاس مما أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين وسائق الحافلة، وإصابة 32 آخرين. وتم توجيه الاتهام إلى حزب الله اللبناني، الذي نفى من جانبه التورط في هذا الهجوم.

عام 2014

في 24 مايو عام 2014، فتح مسلح النار على المتحف اليهودي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وألقي القبض على المتهم، وهو فرنسي من أصل جزائري، له صلات بتنظيم داعش.

AFPتشييع جثمان أحد رسامي شارلي إبدو، الذي قتل في الهجوم المسلح الذي استهدف مقر الجريدة، وأودى بحياة 12 شخصا

عام 2015

في 7 يناير 2015، قُتل 12 شخصا في هجوم على مقر مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة بباريس، بينهم صحفيون ورسامون وشرطيان. وبعد يومين قُتل المتشددان اللذان نفذا العملية أثناء محاولة اعتقالهما.

في 8 يناير 2015 قتل متشدد شرطية، وأصاب موظفا بلديا في مونروغ جنوبي باريس. وفي اليوم التالي، قام نفس المتشدد باحتجاز رهائن داخل متجر يهودي في باريس، وقتل أربعة منهم قبل أن تقتله الشرطة.

في 3 فبراير 2015 تعرض ثلاثة جنود لاعتداء بالسكاكين أثناء الخدمة أمام مركز لليهود في مدينة نيس الفرنسية. وسرعان ما اعتُقل المهاجم الذي عبر أثناء احتجازه عن كراهيته لفرنسا والشرطة والجنود واليهود.

في 14 و15 فبراير 2015 وقعت هجمات بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، إذ فتح متشدد النار على ندوة حول هجوم شارلي إبدو في فرنسا، فقُتل شخص وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة. وفي اليوم التالي، فتح نفس الشخص النار على كنيس كوبنهاجن الكبير، فقتل شخص وأصاب اثنين. وقتلت الشرطة الجاني.

في 28 أبريل 2015 فتح متشدد النار على مركز للشرطة في بلدة زفورنيك الواقعة في ما يسمى "جمهورية صرب البوسنة"، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين ومقتل المهاجم أيضا.

AFPاستهدفت هجمات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 مسرح باتكلان، واستاد دو فرانس، وعدد من المقاهي في العاصمة الفرنسية

في 15 يونيو 2015 قتل متشدد شرطيا بالسكين وذبح صديقته، بعد أن اقتحم منزلهما في مانيافيل غرب باريس، وقد أردته قوات الشرطة قتيلا.

في 26 يونيو 2015 قتل متشدد مديره الفرنسي وقطع رأسه قرب مدينة ليون، ثم حاول تفجير مصنع بتروكيماويات بتوجيه شاحنته للاصطدام بقوارير غاز، لكنه اعتقل قبل تنفيذ خطته.

في 21 أغسطس 2015 أحبط شبان أمريكيون كانوا في عطلة، هجوما خطط له متشدد من أصل مغربي في قطار يربط بين أمستردام وباريس. وكان المهاجم يطلق النار داخل القطار لكن الشبان الأمريكيين سيطروا عليه.

في 13 نوفمبر 2015 وقعت هجمات في العاصمة الفرنسية باريس، التي تعرضت لسلسلة هجمات متزامنة أسفرت عن سقوط 130 قتيلا، غالبيتهم من الشباب، إضافة إلى 350 جريحا. واستهدفت الهجمات مسرح باتاكلان في باريس، واستاد دو فرانس وعدد من مقاهي ومطاعم العاصمة. وتم توجيه الاتهام لمتشددين من أصول مغربية.

AFPوقعت هجمات بروكسل في مارس 2016، بعد يوم من القبض على صلاح عبدالسلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر 2015

عام 2016

في 10 فبراير 2016 أدى انفجار عبوة ناسفة أسفل شاحنة في دونيتسيك، معقل المتمردين في أوكرانيا، إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين.

في 22 مارس عام 2016 قُتل أكثر من 30 شخصا في سلسلة تفجيرات شملت مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، ومحطة مترو مالبيك في المدينة، ووقعت بعد يوم من إلقاء القبض على صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر 2015.

في 14 يوليو عام 2016 دهس متشدد من أصل تونسي يستقل شاحنة حشودا كانت تحتفل باليوم الوطني في مدينة نيس الفرنسية، مما أدى إلى مقتل 84 شخصا. وقد أعلن داعش مسؤوليته عن الحادث.

في 19 يوليو عام 2016 هاجم طالب لجوء أفغاني ركاب قطار بفأس، قرب مدينة فورتسبورج الألمانية، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل. وقتل المهاجم، البالغ من العمر 17 عاما، على يد الشرطة خلال محاولته الفرار. وأعلن داعش مسؤوليته عن هذا الحادث.

في 23 يوليو 2016 قام مراهق ألماني من أصل إيراني بإطلاق النار على المتسوقين في مركز تجاري بميونيخ، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، ثم أطلق النار على نفسه، وذلك بحسب الشرطة الألمانية.

في 24 يوليو 2016 قام لاجئ سوري عمره 21 عاما مسلح بمنجل بقتل امرأة حامل وإصابة اثنين آخرين، في مدينة ريوتلنجن جنوب غربي ألمانيا قرب شتوتجارت. وقد اعتقلته الشرطة.

في 25 يوليو 2016 فجر لاجئ سوري نفسه قرب مهرجان موسيقي في مدينة أنسباخ بإقليم بافاريا جنوبي ألمانيا. وكان المهاجم يبلغ من العمر 27 عاما، ويحمل حقيبة فيها قنبلة. وأدى الهجوم إلى مقتل اللاجيء وإصابة 12 شخصا بجروح.

AFPأعلنت الشرطة الإيطالية مقتل منفذ هجوم سوق برلين، في 23 ديسمبر 2016 في مدينة ميلان

في 26 يوليو عام 2016 قام متشددان بالهجوم على كنيسة قرب مدينة نورماندي الفرنسية وذبح كاهنها.

في 19 ديسمبر عام 2016 دهست شاحنة يقودها متشدد حشدا من الناس في سوق بالعاصمة الألمانية برلين، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 50 آخرين. وقُتل منفذ الهجوم، ويُدعى أنيس العامري، لاحقا برصاص الشرطة الإيطالية في مدينة ميلان، في 23 ديسمبر 2016.

عام 2017

في الأول من يناير عام 2017 انفجرت قنبلة بدائية الصنع وسط مدينة فلورنسا الإيطالية، عند مدخل مكتبة مرتبطة بالفاشية الجديدة، مما أدى إلى إصابة شرطي بجراح.

في 3 فبراير عام 2017 هاجم شاب مصري الجنسية حرس متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، مما أدى إلى إصابة جندي بجراح. وقد رد الحرس بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة المهاجم ونقله للمستشفى.