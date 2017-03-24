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ضبط راكبة بالمطار تخفي ٢٣٢ "إمبول مخدر" بمعلبات "بطاطس"

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ضبط راكبة بالمطار تخفي ٢٣٢ "إمبول مخدر" بمعلبات "بطاطس" ضبط راكبة بالمطار تخفي ٢٣٢ "إمبول مخدر" بمعلبات "بطاطس"

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، من ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من إمبولات مخدرة أثناء سفرها إلى ، وأخفتهم داخل علب بطاطس لتضليل رجال التأمين.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة الي القصيم، اشتبه أفراد تأمين الركاب في راكبة ، وبتفتيش حقائبها أمام العميد زينهم شوري مدير التأمين عثر على 232 أمبول من عقار مخدر، وجدت المضبوطات مخبأة داخل علب بطاطس بحقائبها.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإلغاء سفر الراكبة.​

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