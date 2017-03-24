الاتحاد الإفريقي يؤكد تضامنه مع مصر وبريطانيا ونيجيريا لمواجهة الإرهاب

أديس أبابا - (أ ش أ):

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، بقوة، الهجمات الإرهابية التي وقعت في سيناء ولندن ومايدوجوري خلال اليومين الماضيين، معربا عن تضامن الاتحاد مع مصر وبريطانيا ونيجيريا في مواجهة الإرهاب.

وأبدى رئيس الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي - في بيان اليوم الجمعة- حزنه لمقتل جنود مصريين أمس في تفجيرات على جانب الطريق أثناء عمليات عسكرية استهدفت مخابئ الإرهابيين في سيناء.

وقال فقيه إنه شعر - أيضا - بصدمة عميقة عندما علم بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول الأربعاء بالقرب من البرلمان البريطاني في لندن، والذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.

وأوضح أنه شعر بالفزع - أيضا - لدى سماعه بالهجمات الإرهابية التي استهدفت مخيمات النازحين في مدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا، في الساعات الأولى من صباح /الأربعاء/ الماضي، والتي أوقعت العديد من الضحايا بين قتلى ومصابين.

وأعرب فقيه عن أسفه العميق للخسائر في الأرواح إثر هذه الاعتداءات فضلا عن الإصابات التي لحقت بأشخاص كثر آخرين، مؤكدا تضامن الاتحاد الافريقى مع شعوب وحكومات مصر وبريطانيا ونيجيريا، مقدما خالص تعازيه القلبية للأسر المنكوبة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى أن هذه الهجمات تبرهن على خطورة التهديد الذي لا يزال يشكله الإرهاب على السلم والأمن في جميع أنحاء العالم، مجددا رفض الاتحاد الإفريقى - بشدة - للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، داعيا إلى تجديد العمل الجماعى لمكافحة هذه التهديدات.