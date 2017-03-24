حكاية عجوز الإسكندرية "العائد من الموت".. وسر الـ"60 ثانية".. (صور)

الإسكندرية – محمد أحمد:

أنقذت العناية الإلهية مُسن سكندري عاد للحياة مجددًا بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب استمر لمدة ساعة كاملة، في أثناء نقله لتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة بوسط الإسكندرية.

أعلن ذلك الدكتور هيثم بدران، استشاري أمراض القلب بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، وقال إن المستشفى كانت استقبلت قبل أيام المريض "علي مختار" 63 عامًا، في حالة إعياء شديد، حيث إنه يعاني من جلطة بالقلب وبعد أخذ دواء مزيل للجلطة أدى إلى توقف القلب لنحو 60 دقيقة.

وأضاف "بدران" في تصريح له، أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة بعمل إنعاش لقلب المريض وصدمات كهربائية متكررة، انتهت بعودته للحياة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن القلب عاد ليعمل بشكل نسبي يصل إلى 10% من كفاءته.

وأشار "بدران" إلى أن المريض أجريت له جراحة تركيب دعامة شريان أمامي لتحسين عمل عضلة القلب بنجاح كبير ليتحسن بشكل ملحوظ في عمله، وتحسن التنفس، لافتًا إلى حجزه في وحده العناية القلبية وإجراء قسطرة للقلب.