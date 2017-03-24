مستشفى العبور بالشرقية يستقبل مصابَيْن في انفجار بالعريش

الشرقية – فاطمة الديب:

استقبل مستشفى العبور، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، عاملاً وسائقًا أصيبا إثر انفجار دانة بهما أثناء العمل برفح.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإبلاغ مستشفى العبور بوصول "أحمد خالد محمد المنسي" 21 عامًا، عامل بالعريش مقيم بدكرنس دقهلية، مصابًا بحروق من الدرجة الثانية باليدين وفروة الرأس وحالته سيئة، و"أحمد سعيد غرفة السعيد"، 32 عامًا، سائق بالعريش مقيم بدكرنس، مصابًا بكسر بالجمجمة وكسر بالساق اليسرى وحالته سيئة.