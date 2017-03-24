الأمن يفرق تجمهر لأهالي بقرية العديسات بالأقصر بسبب "اختفاء فتاة"

الأقصر – محمد محروس:

فرقت قوات الشرطة بالأقصر، اليوم الجمعة، تجمهر للعشرات من أهالي نجع المهيدات بقرية العديسات قبلي بمدنية الطود جنوب المحافظة بعد اختفاء فتاة مسيحية.

تلقي اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر إخطارًا من اللواء زكي مختار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتجمهر العشرات بنجع المهيدات بقرية العديسات قبلي بسبب اختفاء فتاة تدعي أميرة جرجس خليل بالصف الثالث الثانوي.

وانتقل اللواء الحملي للقرية على رأس قوة أمنية، فرقت المتجمهرين خشية حدوث اشتباكات بعد تردد أنباء عن زواج شاب من الفتاة المختفية وأسرتها تحفظت عليها للتفريق بينهما.

وقال شهود عيان إن الأمن استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمهروا للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا حول القرية والتقت القيادات الأمنية بكبار العائلات لاحتواء الموقف.