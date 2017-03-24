جميل: بدء تنفيذ بروتوكول التعاون مع "الخدمة المدنية اللبناني"​

كتبت- ندى الخولي:

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأليات المناسبة لتنفيذ بروتوكول التعاون مع مجلس الخدمة المدنية اللبنانية .

وأشار جميل في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه سيشكل لجنة فنية مشتركة مع الجانب اللبناني تقوم بتحديد تلك الأليات ورسم برامج التعاون بين الجهاز ومجلس الخدمة المدنية اللبنانية .

كان جميل قد وقع رسميا بروتوكول التعاون في ضوء الاجتماع الثامن لللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

يهدف البرتوكول إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات عدة تخص الخدمة المدنية على رأسها تاهيل وتدريب الموظفين وتبادل الخبرات والتشريعات الوظيفية .