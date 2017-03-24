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تنفيذ11 قرار إزالة لتعديات بالواحات البحرية.. واستعادة 2750 فدان

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تنفيذ11 قرار إزالة لتعديات بالواحات البحرية.. واستعادة 2750 فدان تنفيذ11 قرار إزالة لتعديات بالواحات البحرية.. واستعادة 2750 فدان

مصراوي Masrawy

إزالة لتعديات بالواحات البحرية

كتبت- ندى الخولي:

نجحت محافظة الجيزة في تنفيذ11 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة الواحات البحرية.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، في بيان الجمعة، إن التعديات تمثلت في مباني وأسوار وآبار مياه أقامها المخالفون داخل زمام أراضي الاستثمار الزراعي وأملاك الدولة علي مساحات إجمالية بلغت 2750 فدانا، لافتا إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة جاءت بالتنسيق مع القوات الأمنية.

وأضاف الدالي، عقب تلقيه تقريراً عن الحملة من تيسير عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، أن الإزالات تمثلت في 10 مباني سكنية وشقتين سكنيتين و14 بئر مياه سطحي ارتوازي، كما تم إزالة أسوار وزراعات وشبكات ري وسواتر ترابية وعشش من النخيل.

وأكد رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، أنه تم اكتشاف أحد الأنفاق، حيث تم التنسيق مع قوات الأمن لإزالة النفق خشية استخدامه من المهربين والخارجين عن القانون، لافتا إلى أن التوجيهات الصادرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية أملاك الدولة ومواجهة المتعدين بكل حسم.​

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مصراوي Masrawy

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