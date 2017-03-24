وزير دفاع إسرائيل السابق: أسلوب أبو مازن أحبط السيسي

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تطرَّق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعالون للعلاقات مع مصر خلال مشاركته بمؤتمر الأمن القومي، وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة، التي ذكرت أنَّ المؤتمر يتعلق بالتحديات التي تواجهها تل أبيب وعلاقاتها بالدول العربية.

وقال يعالون - حسب الصحيفة: "إسرائيل اقترحت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس السيطرة على معبرين حدودين مع القطاع، هما رفح وكرم أبو سالم، خلال عملية الجرف الصامد العسكرية التي شنتها تل أبيب بالقطاع منذ أعوام، لكنه رفض".

وأضاف: "أنا لا أري أي حل سياسي في الأفق لأسباب عدة، ولا يمكن اتهام تل أبيب بالمسؤولية عن فشل محادثات السلام.. القيادة المصرية الحالية تعرف محاولاتنا كي يسيطر أبو مازن على المعابر ورفضه.. لم يوافق عباس على تحمل المسؤولية ودفع رواتب موظفي القطاع العام بغزة، والسيطرة على الأخيرة بدلًا من حماس".

وذكرت الصحيفة: "يعالون ألمح إلى القطيعة بين القاهرة وعباس، وأنها خفتت قليلاً في أعقاب الاتصال التليفوني بين الرئيسين المصري والفلسطيني ولقائهما بالقاهرة، والقطيعة جاءت بالأساس بسبب رؤية الدول العربية لأبو مازن".

وصرَّح يعالون: "هناك حالة من الإحباط ليس في القيادة المصرية برئاسة السيسي فقط وإنما في دول عربية أخرى بسبب أسلوب أبو مازن".

وأضاف: "السعودية كذلك لم تستثثمر أي أموال خلال السنوات الأخيرة في الشأن الفلسطيني، وذلك لخيبة الأمل التي تشعر بها الرياض بسبب فشل اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في مكة".

وتطرَّق يعالون لمبادرة السلام العربية قائلًا: "المحاولات التي كشف عنها مؤخرًا، كمحاولة الانتقال للمجال الإقليمي من أجل الحل، فشلت هذه المحاولات وليس بسبب الإسرائيليين".

وأوضح: "ربط علاقتنا مع مصر والدول العربية بحل صراعنا مع الفلسطينيين لابد أن يتوقف.. الوضع لابد أن يتغير، علينا أن نتحرر من هذا الأمر".

وتحدث يعالون عن ضرورة إعداد العقول لعلاقات من نوع آخر بين الشعوب، متابعًا: "رأينا في أعقاب التطورات الإقليمية أنَّ الشارع العربي لديه ما يقوله، لكنَّه يحمل وجهة نظر حصل عليها من التعليم والإعلام.. لابد من إعداد العقول وإخراج العلاقات التي تجرى سرا بيننا وبين الدول العربية للنور".