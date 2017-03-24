الجار الله لمبارك بعد الإفراج عنه: اعذرنا.. لقد مارسنا الفحش في خصومتك

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دعا أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية إلى الاعتذار للرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال الجار الله، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "اليوم توجه الرئيس مبارك إلى منزله بعد أن ثبت أنه بريء من كل تهم خصومه.. تهم شرسة لكن القدر لها بالمرصاد.. يا مبارك ثوبك أبيض.. اعذرنا لقد قسونا عليك".

وأضاف: "يا مبارك دع أبواب بيتك مشرعة.. كلنا سنأتي نعتذر منك.. لقد مارسنا الفحش في خصومتك.. كنت صابرًا ومثابرًا وكنا نحمل العصي والسكاكين لقد نصرك ربك".

ونقلت "رويترز"، اليوم الجمعة، عن محامٍ "لم تسمه" قوله إنَّه تم تنفيذ قرار بالإفراج عن مبارك، لافتًا إلى أنَّه غادر مستشفى المعادي العسكري متوجهًا إلى منزله بمصر الجديدة ليصبح طليقًا للمرة الأولى منذ نحو ست سنوات.

وكانت محكمة النقض قد برَّأت مبارك في وقتٍ سابق من مارس الجاري من تهم تتصل بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير التي أنهت حكمه بعد 30 عامًا.

وألقي القبض على مبارك في أبريل 2011، وقُدِّم للمحاكمة في أكثر من قضية أدين في إحداها ومعه ابناه علاء وجمال بالفساد وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي لكل منهم.

ولا يزال مبارك يواجه تهمًا بالفساد في قضية "هدايا" تلقاها من مؤسسة "الأهرام" الصحفية بالمخالفة للقانون خلال رئاسته.