«كوليبالي» يستنجد بوكيله للخروج من الأهلي

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بدأ الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم حديثا لصفوف القلعة الحمراء في الإنتقالات الشتوية الماضية، في الإنفصال عن زملاؤه بالفريق، وعدم الدخول في أحاديث جانبية عكس ما كان عليه في أيامه الأولى داخل أسوار القلعة الحمراء.

وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن الأحداث الأخيرة تُسيطر على اللاعب بشكل سلبي من عدم الاعتماد عليه نهائيًا من قبل حسام البدري المدير الفني للفريق، سواء بشكل أساسي أم كبديل، في ظل إصابة جونيور أجايي ومروان محسن، الإعتماد على عمرو جمال فقط.

وأبلغ اللاعب وكيله الإنجليزي "ليي بايين" بالبحث عن عروض إحترافية مهما تكلف الأمر للخروج من صفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم، بعد تلميحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بإحتمالية فشل "كوليبالي" بين جدران النادي الأهلي.

وكان الأهلي تعاقد مع الإيفواري بمقابل مادي وصل إلى 800 ألف دولار، خلال التعاقدات الشتوية الماضية.