ما علاج برد الصيف؟

أرسل قارئ يقول أعانى من إصابتى بالزكام والرشح والبرد فى فصل الصيف باستمرار ولا أدرى لماذا وأريد أن أعرف سبب الإصابة وكيفية العلاج؟

يجيب الدكتور صلاح مصطفى استشارى الأنف وأذن وحنجرة أن التغييرات الجوية من الصيف إلى الشتاء أو العكس يؤدى إلى حدوث خلل بالجهاز التنفسى ويصاب بعدها المريض بأعراض الأنفلونزا مثل العطس والرشح المستمر.

أما عن حالة القارئ فإذا كانت الإصابة دائمة فانه قد يكون بسبب نقص المناعة بالجسم، أو قد يكون السبب التعرض الكثير للبرد أو الهواء مع عدم وجود تدفئة كافية.

ولعلاج تلك الحالة يجب على المريض حماية نفسه من تيارات الهواء المباشرة وعدم الجلوس فى الغرف المكيفة لفترة طويلة وخاصة أثناء النوم لأنه يحدث تغيير فى درجة حرارة الجسم أكثر فى ظل هواء التكييف أو التيارات الهوائية.

وأضاف مصطفى أن تناول مشروبات تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال والليمون والخضروات الطازجة مثل الفلفل الأخضر والطماطم والجوافة يمكننا أن نحمى ونقى أنفسنا من العديد من الأمراض وعلى رأسها فيروس «الأنفلونزا» صيفاً أو شتاءً.

كما أن الوقاية بتحسين اللياقة البدنية من خلال الرياضة اليومية والتغذية المتوازنة، وتناول العسل وعسل الملكات. والنوم الكافى ووقف التدخين يحميك من الإصابة بتلك الأمراض.