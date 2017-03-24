جودين: نيمار يصنع الفارق دائما

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أكد مدافع منتخب أوروجواي ديفيد جودين أن نيمار قادر دائما على صناعة الفارق بصرف النظر عن الخطة التي يعتمد عليها الفريق الخصم، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وقاد نيمار، منتخب بلاده للفوز فجر اليوم على منتخب أوروجواي بنتيجة عريضة استقرت على 4-1 في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بعدما سجل هدف منتخب بلاده الثالث بطريقة رائعة.

وأشار جودين إلى أن منتخب أوروجواي دافع بشكل جيد، إلا أن المنتخب البرازيلي لعب بكامل قوته وتعامل مع المباراة بشكل مثالي، مؤكدا على أن نيمار قادر دوما على صناعة الفارق مهما كان مراقب من لاعب أو اثنين أو أكثر.

وأضاف جودين أن نيمار اعتاد على صناعة الفارق مع برشلونة مهما كانت خطط الفريق الخصم، مشيرا إلى أن أوروجواي قامت بكل شيء في المباراة إلا أن البرازيل كانت قوية للغاية.