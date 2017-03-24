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عقوبة قاسية من «يويفا» تجاه ديلي ألي

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عقوبة قاسية من «يويفا» تجاه ديلي ألي عقوبة قاسية من «يويفا» تجاه ديلي ألي

التحرير

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تلقى نادي توتنهام عقوبة قاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حيث تم إيقاف ديلي ألي لثلاث مباريات أوروبية على خلفية طرده في مباراة توتنهام وجينت الأخيرة في الدوري الأوروبي.

وتعرض ديلي ألي للطرد في المباراة بعد تدخله بقوة على لاعب جينت، في المباراة التي شهدت توديع الفريق اللندني للمسابقة الأوروبية، ليتأكد غياب ديلي ألي عن المباريات الثلاث الأولى لتوتنهام في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس، ليصبح الفريق اللندني على مقربة من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلى جانب أخر تعرض أرسنال لعقوبة مالية قدرها 5,000 يورو بعد دخول مشجعيه أرضية الملعب أثناء مباراة بايرن ميونيخ التي انتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 5-1 في ملعب الإمارات، كما تعرض مشجعو الفريق البافاري لغرامة مالية قدرها 3,000 يورو بسبب إلقاءهم بعض الأشياء في أرضية الميدان.

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التحرير

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