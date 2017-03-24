مانشستر يونايتد ينهي صفقة جريزمان

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ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الجمعة، نقلا عن صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، أن نادي مانشستر يونايتد أنهى صفقة الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضافت ديلي ستار أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على استعداد لدفع الشرط الجزائي لجريزمان مع أتلتيكو مدريد المقدر بـ 86 مليون جنيه إسترليني، مؤكدة في الوقت ذاته بأن المقربين من الدولي الفرنسي، يعتقدون أن كل شيء، تم إنهاؤه بالفعل.

الجدير بالذكر أن صحيفة «ليكيب» الفرنسية، ذكرت أمس الخميس، أن أنطوان جريزمان، يسعى للخروج من الروخي بلانكوس، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت ليكيب، أن الدولي الفرنسي صاحب الـ (26 عامًا)، يرغب في الخروج من أتلتيكو مدريد بعد هذا الموسم، بعد قضاء 3 سنوات داخل أروقة الروخي بلانكوس، منذ قدومه من ريال سوسيداد في 2014 مقابل 30 مليون يورو، ما يعادل 24 ملايين جنيه إسترليني.