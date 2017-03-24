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كلوب يستهدف مدافع مانشستر يونايتد السابق

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كلوب يستهدف مدافع مانشستر يونايتد السابق كلوب يستهدف مدافع مانشستر يونايتد السابق

التحرير

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يرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، في ضم مدافع منتخب الأسود الثلاثة ونادي بيرنلي، مايكل كين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وذلك حسبما أفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الجمعة.

وأضافت ديلي ستار، أن مدافع بيرنلي صاحب الـ 24 عامًا، سيكلف خزينة ليفربول أكثر من 20 مليون دنيه استرليني.

يذكر أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل أروقة إدارة نادي مانشستر يونايتد بسبب بيع مايكل كين إلى فريق بيرنلي، مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني في يناير 2015، وذلك بعد إعارته بستة أشهر فقط لنفس الفريق.

علاوة على أن مسؤولي مانشستر يونايتد لم يضعوا شرطا جزائيا، يمنح النادي الأولوية في استعادة كين، المنضم حديثا إلى منتخب إنجلترا، أو الحصول على نسبة من إعادة بيعه لنادٍ آخر، في حالة تألقه.

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التحرير

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