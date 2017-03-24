ننشر صور معاينة مدير أمن القاهرة لموقع الانفجار بالمعادي

كتب ـ علاء عمران:

أشرف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، على معاينة مسرح الانفجار الذي وقع صباح اليوم بشارع الجزائر بالمعادي.

وقال اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، اليوم الجمعة، إن التقرير المبدئي لضحايا انفجار عبوة ناسفة في المعادي، يوضح أن الوفاة ناتجة عن اختراق بعض الشظايا الناتجة عن الانفجار "جسد المتوفي.

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن الانفجار أسفر عن إصابة باقي أفراد أسرة الضحية بشظايا في الذراعين والبطن، وتم نقلهم جميعا لمستشفى قصر العيني.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا صباح اليوم بسماع دوى بشارع الجزائر بمنطقة المعادي.

انتقلت على الفور القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمحل البلاغ، وكشفت المعاينة الأولية للمكان أنه أثناء قيام، حماده عبد العاطي عبد الظاهر، 35 سنة، حارس العقار رقم 14/5 الشطر السابع بشارع الجزائر بالمعادي، بأعمال النظافة بالحديقة الملحقة بالعقار، عثر على جسم معدني غريب؛ وبقيامه بالعبث به انفجر بوجهه؛ ما أسفر عن وفاته وإصابة كل من زوجته "عفاف.ج"، 31 سنة، ونجليه، كريم، وإسلام، بشظايا متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تم فرض كردونًا أمنيًا حول المنطقة، ويُجرى تمشيط المنطقة محل الحادث للوقوف على خلفياته، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.