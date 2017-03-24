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بالصور- فقط في بورسعيد.. تجهيز "ساندوتش" بطول 1000 متر

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مصراوي Masrawy

الاستعداد لتجهيز ساندوتش بطول 1000 متر في بورسعيد (1)الاستعداد لتجهيز ساندوتش بطول 1000 متر في بورسعيد (1)

الاستعداد لتجهيز ساندوتش بطول 1000 متر في بورسعيد (2)الاستعداد لتجهيز ساندوتش بطول 1000 متر في بورسعيد (2)

الاستعداد لتجهيز ساندوتش بطول 1000 متر في بورسعيد (3)الاستعداد لتجهيز ساندوتش بطول 1000 متر في بورسعيد (3)

الاستعداد لتجهيز ساندوتش بطول 1000 متر في بورسعيد (4)الاستعداد لتجهيز ساندوتش بطول 1000 متر في بورسعيد (4)

الاستعداد لتجهيز ساندوتش بطول 1000 متر في بورسعيد (5)الاستعداد لتجهيز ساندوتش بطول 1000 متر في بورسعيد (5)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قررت الجمعية الفرعونية للطهاة، اليوم الجمعة، تنفيذ وتجهيز ساندويتش بطول 1000 متر بالممشى السياحي المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس.

قال الشيف نبيل فاروق، المدير الإقليمى للجمعية، في تصريحات صحفية، إنه سيشارك في تنفيذ وتجهيز الساندوتش أكثر من 150 شيف، وسيكفي لإطعام حوالي 3 آلاف شخص، مشيرًا إلى أنه سيكون بداية موفقة لإعداد وتجهيز فريق من الشيفات والطهاة، للمشاركة باسم بورسعيد في المسابقات الوطنية والدولية في فنون الطهي.

من جانبه، أكد الشيف ربيع الساعى، عضو هيئة التنفيذ، أخذ جميع الموافقات لهذا اليوم من مسؤلى محافظة بورسعيد، وسيقام اليوم برعاية لمحافظة، موضحًا أنه سيكون هناك احتفالية ستشارك فيها مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الخيرية وبعض رجال الأعمال.

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