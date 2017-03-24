حالات إعياء بين مواطنين ببنها بسبب "وجبات طعام سوري"

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أصيب عدد من المواطنين ببنها بحالات إعياء جماعية، اليوم الجمعة، إثر تناول وجبة داخل محل لبيع الطعام السوري.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين بورود شكاوى عدة من المواطنيين يتضررون من محل "ف" لبيع الطعام السوري دائرة قسم ثان بنهـا، لتعرضهم لحالات إعياء بعد تناولهم أطعمة من ذلك المحل.

وتمكنت حملة أمنية من ضبط 14 "طبق سمبوسة" بإجمالى وزن 16 كيلو جرام دون بيانات، و10 أطباق "كبسة" بإجمالى وزن 7 كيلو جرام دون بيانات، وورد تقرير للطب البيطرى يفيد بأن المضبوطات دون بيانات تفيد مصدرها أو تاريخ إنتاجها أو الصلاحية، فحرر المحضر رقم 2384 جنح قسم ثان بنها لسنة 2017 عن الواقعة.