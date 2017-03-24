مقتل جندي سعودي بصاروخ أطلق من اليمن

(أ ف ب):

قتل جندي سعودي بصاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن، وأصاب قاعدة عسكرية قرب الحدود كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية الجمعة.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية كما أوردت وكالة الانباء السعودية أنه مساء الخميس "تعرض أحد المراكز الحدودية بقطاع ظهران الجنوب في منطقة عسير لمقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية".

وأضاف "نتج عن شظايا المقذوف استشهاد الجندي بحرس الحدود عطا الله ياسين عطا الله العنزي".

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن في وقت سابق هذا الشهر. كما قتل شرطي سعودي الشهر الماضي في إطلاق صاروخ على نفس المنطقة.

ورغم تدخل التحالف عسكريا في اليمن لمساندة القوات الحكومية، إلا أن المتمردين لا يزالون يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم مناطق الشمال وساحل البحر الأحمر.

وأوقع النزاع اليمني نحو 7700 قتيل وأكثر من 42500 جريح، وفق الامم المتحدة، منذ تدخل التحالف العربي في مارس 2015.

كما حذرت الأمم المتحدة من ان البلاد تواجه مخاطر جدية بالمجاعة هذه السنة.