انفوجراف - سعر تذكرة المترو مقارنة بمتوسط دخل الفرد حول العالم
تذاكر المترو حول العالم ومتوسط الدخل
كتب - علي أحمد:
بدأ الجمعة، العمل بقرار مجلس الوزراء بزيادة تذكرة مترو الأنفاق إلى جنيهين، وذلك بدلاً من السعر السابق للتذكرة "جنيه واحد".
وفور اعتماد القرار تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقارنات بين سعر التذكرة في العديد من دول العالم وبين متوسط الدخل للفرد في هذه الدول.
في الانفورجراف التالي، نعرض لكم - وفقا للإحصائيات العالمية - سعر تذكرة المترو مقارنة بمتوسط دخل الفرد حول العالم.
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