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بالفيديو.. شهود عيان يتحدثون لـ"مصراوي" عن انفجار المعادي

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بالفيديو.. شهود عيان يتحدثون لـ"مصراوي" عن انفجار المعادي بالفيديو.. شهود عيان يتحدثون لـ"مصراوي" عن انفجار المعادي

مصراوي Masrawy

موقع انفجار المعادى

كتب – علاء عمران وأحمد لطفي:

كشف شهود عيان تفاصيل جديدة في انفجار جسم غريب بشارع الجزائر بالمعادي، والذي أسفر عن وفاه حارس عقار واصابة زوجته ونجليه بشظايا متفرقة بالجسم.

وأوضح عم الضحية وأحد شهود العيان، أنه شاهد الضحية يقوم بعملية تنظيف الحديقة الخاصة بإحدى العقارات فانفجر الجسم في جسده.

وأفاد شاهد آخر، أن الضحية جاء من محافظة بني سويف للعمل كحارس للعقار منذ قرابة الـ30 عاما، ومساء أمس قام بقص أوراق الأشجار، وتابع: "أثناء قيامه بجمع أوراق الأشجار المتساقطة انفجر به جسم غريب أسفر عن وفاته في الحال".

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا صباح اليوم بسماع دوى بشارع الجزائر بمنطقة المعادي.

على الفور انتقال القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمحل البلاغ، تبين من خلال الفحص أنه أثناء قيام حمادة عبدا لعاطى عبد الظاهر "35سنة" حارس العقار رقم 14/5 الشطر السابع بشارع الجزائر بالمعادي، بأعمال النظافة بالحديقة الملحقة بالعقار، عثر على جسم معدني غريب وبالعبث به انفجر؛ ما أسفر عن وفاته وإصابة كل من زوجته عفاف ج.م (31 سنة) ونجليه كريم واسلام، بشظايا متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تم فرض كردون أمني، وتمشيط المنطقة محل الحادث للوقوف على خلفياته، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصراوي Masrawy

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