هآرتس: «براءة مبارك» تترك فصلًا مؤلمًا للربيع العربي بلا إجابة

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نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تقريرًا عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعنوان "بعد 6 سنوات على إسقاطه.. مبارك حر"، بعد إطلاق سراحه بأمر من النيابة العامة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، المنشور عبر موقعها الإلكتروني: "في بداية شهر مارس الجاري برَّأ القضاء المصري الرئيس المخلوع حسني مبارك بشكل نهائي من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 2011، وصباح اليوم أصبح الرجل حرًا وخرج من المستشفى التي مكث بها بسبب وضعه الصحي، في وقت يؤكد فيه محاميه أنَّها بحالة جيدة".

وأضافت: "مبارك ابن الـ88 عامًا خرج من المستشفى التي تقع جنوب القاهرة، وهناك ظلَّ تحت حراسة مشددة في غرفة تطل على نهر النيل، والآن انتقل إلى مصر الجديدة، إحدى ضواحي العاصمة الفاخرة".

وذكرت الصحيفة: "القضاء المصري برَّأ مبارك بداية الشهر من قتل 239 متظاهرًا خلال فترة حكمه، وهو الأمر الذي أغلق الدائرة وقطع الطريق على إمكانية الطعن في الحكم أو إعادة محاكمته".

وتابعت: "تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين تترك إحدى الفصول المؤلمة للربيع العربي في مصر بدون إجابة، وذلك بعد أن برئ كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من الضباط البارزين بالشرطة وقوات الأمن".

واستطردت: "حوكم مبارك عام 2012 بالسجن بسبب مسؤوليته عن قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير والتي اندلعت قبلها بعام، وفي نوفمبر 2014 ألغى القضاء المصري إدانته، وفي يونيو 2015 أعلن القضاء عن إعادة محاكمته، والآن صدر الحكم بأنه غير مذنب، ومنذ إلقاء القبض عليها اتهم بسلسلة من الاتهامات وأدين بجرائم فساد".

وجاء في تقرير الصحيفة: "الرئيس الأسبق ونجلاه جمال وعلاء أدينوا كذلك بسرقة ملايين الدولارات من خزانة الدولة، وفي مايو 2015 أصدر القضاء حكمًا يتعلق بهذا الملف على مبارك ونجليه بثلاث سنوات سجن وألزمهم بدفع 20 مليون دولار".

واختتمت الصحيفة بالقول: " بالنسبة لهولاء الذين ناضلوا لإسقاط مبارك، فإنَّ برائته لا تعني إلا لحظة مظلمة وكئيبة في تاريخ مصر المعاصر، ورغم ذلك وعلى خلفية الهزات السياسية التي جرت بالبلاد منذ خلعه، هناك من المصريين من تعامل بلا مبالاة بالنسبة للبراءة".