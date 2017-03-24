أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

هآرتس: «براءة مبارك» تترك فصلًا مؤلمًا للربيع العربي بلا إجابة

Google+ Print
هآرتس: «براءة مبارك» تترك فصلًا مؤلمًا للربيع العربي بلا إجابة هآرتس: «براءة مبارك» تترك فصلًا مؤلمًا للربيع العربي بلا إجابة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تقريرًا عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعنوان "بعد 6 سنوات على إسقاطه.. مبارك حر"، بعد إطلاق سراحه بأمر من النيابة العامة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، المنشور عبر موقعها الإلكتروني: "في بداية شهر مارس الجاري برَّأ القضاء المصري الرئيس المخلوع حسني مبارك بشكل نهائي من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 2011، وصباح اليوم أصبح الرجل حرًا وخرج من المستشفى التي مكث بها بسبب وضعه الصحي، في وقت يؤكد فيه محاميه أنَّها بحالة جيدة".

وأضافت: "مبارك ابن الـ88 عامًا خرج من المستشفى التي تقع جنوب القاهرة، وهناك ظلَّ تحت حراسة مشددة في غرفة تطل على نهر النيل، والآن انتقل إلى الجديدة، إحدى ضواحي العاصمة الفاخرة".

وذكرت الصحيفة: "القضاء المصري برَّأ مبارك بداية الشهر من قتل 239 متظاهرًا خلال فترة حكمه، وهو الأمر الذي أغلق الدائرة وقطع الطريق على إمكانية الطعن في الحكم أو إعادة محاكمته".

وتابعت: "تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين تترك إحدى الفصول المؤلمة للربيع العربي في مصر بدون إجابة، وذلك بعد أن برئ كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من الضباط البارزين بالشرطة وقوات الأمن".

واستطردت: "حوكم مبارك عام 2012 بالسجن بسبب مسؤوليته عن قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير والتي اندلعت قبلها بعام، وفي نوفمبر 2014 ألغى القضاء المصري إدانته، وفي يونيو 2015 أعلن القضاء عن إعادة محاكمته، والآن صدر الحكم بأنه غير مذنب، ومنذ إلقاء القبض عليها اتهم بسلسلة من الاتهامات وأدين بجرائم فساد".

وجاء في تقرير الصحيفة: "الرئيس الأسبق ونجلاه جمال وعلاء أدينوا كذلك بسرقة ملايين الدولارات من خزانة الدولة، وفي مايو 2015 أصدر القضاء حكمًا يتعلق بهذا الملف على مبارك ونجليه بثلاث سنوات سجن وألزمهم بدفع 20 مليون دولار". 

واختتمت الصحيفة بالقول: " بالنسبة لهولاء الذين ناضلوا لإسقاط مبارك، فإنَّ برائته لا تعني إلا لحظة مظلمة وكئيبة في تاريخ مصر المعاصر، ورغم ذلك وعلى خلفية الهزات السياسية التي جرت بالبلاد منذ خلعه، هناك من المصريين من تعامل بلا مبالاة بالنسبة للبراءة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر