ارتداء جوارب والإكثار من شرب المياه يقى من تشقق الكعب والقدم

تعتبر ظاهرة تشقق الكعب والقدم واحدة من المشاكل الجلدية التى يعانى منها الكثير سواء كانوا رجالا أو نساء، وتظهر الأعراض فى منطقة الكعب على هيئة جفاف شديد بالجلد يصاحبه شقوق تختلف فى الحجم والطول من صغيرة إلى متوسطة وأحياناً تصبح تشققات كبيرة وغائرة بالجلد ويصاحبها فى بعض الأحيان نزف دموى من حين إلى آخر، كما أنها تؤدى إلى الإحساس بالألم خاصة مع الوقوف والمشى.

يقول الدكتور هانى الناظر زميل الكلية الملكية للأطباء-إنجلترا رئيس المركز القومى للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية، والمشكلة قد يكون لها أكثر من سبب فالأشخاص ذوى البشرة الجافة بصفة عامة يكونون عرضة للإصابة، كما أنه وجد من الدراسات والأبحاث أن العوامل الوراثية تلعب دوراً فى كثير من الحالات.

أضاف الناظر أن هذه الظاهرة تحدث كعرض من أعراض مرض الصدفية فى منطقة القدمين، حيث تؤدى إلى ظهور قشور فضية اللون وجفاف شديد بالجلد وتشققات يصاحبها نزيف دموى واحمرار بمنطقة القدم بالكامل، كذلك فإنه يلاحظ أن الأشخاص الذين يسيرون ويعملون بدون ارتداء أحذية أو جوارب، فإنهم عرضة أكثر لظهور تشققات القدمين كما أن تعرض القدمين لفترات طويلة للماء والطين كما يحدث الأشخاص الذين يعملون فى الحقول أو سيدات المنازل الذين يقمن بعملية تنظيف الأرضيات وهن حفاة القدمين فإنهن يتعرضن بسهولة للإصابة.

ولعلاج هذه المشكلة علينا أولاً أن نبدأ بالوقاية والتى تعتمد أساساً على عدم السير أو الوقوف بدون جوارب أو أحذية، كذلك فإن شرب الماء كثيراً واستخدام الكريمات المرطبة يشكل عاملاً أساسياً فى الوقاية، أما العلاج فيعتمد على استخدام الأدوية التى تحسن الدورة الدموية فى الأطراف، كذلك مضادات الأكسدة مع ضرورة استخدام العلاجات الموضعية فى صورة مراهم ومركبات تحتوى على مواد تساعد على التئام الجروح من خلال تنشيط خلايا الجلد وفى كل الأحوال لابد من استشارة أخصائى الأمراض الجلدية لتحديد العلاج المناسب.

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