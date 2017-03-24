أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بني سويف تودع شهيد «جبل الحلال» المقدم يحيى حسن

Google+ Print
بني سويف تودع شهيد «جبل الحلال» المقدم يحيى حسن بني سويف تودع شهيد «جبل الحلال» المقدم يحيى حسن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شيع أهالي محافظة بني سويف، اليوم، عقب صلاة الجمعة، من مسجد عمر بن عبد العزيز بوسط المدينة، جثمان الشهيد المقدم يحيى حسن قائد الكتيبة 351 اللواء 116 مشاة، خلال مداهمات للعناصر التكفيرية والإرهابية بجبل الحلال بسيناء فجر أمس الخميس.

شارك في الجنازة المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، واللواء عادل التونسى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، يرافقه السكرتير العام اللواء يسرى خضير، والمحاسب أحمد دسوقى رئيس مدينة بنى سويف، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية وذلك في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة انطلقت من أمام المسجد.

thumbnail_شهيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي