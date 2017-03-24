بني سويف تودع شهيد «جبل الحلال» المقدم يحيى حسن

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شيع أهالي محافظة بني سويف، اليوم، عقب صلاة الجمعة، من مسجد عمر بن عبد العزيز بوسط المدينة، جثمان الشهيد المقدم يحيى حسن قائد الكتيبة 351 اللواء 116 مشاة، خلال مداهمات للعناصر التكفيرية والإرهابية بجبل الحلال بسيناء فجر أمس الخميس.

شارك في الجنازة المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، واللواء عادل التونسى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، يرافقه السكرتير العام اللواء يسرى خضير، والمحاسب أحمد دسوقى رئيس مدينة بنى سويف، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية وذلك في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة انطلقت من أمام المسجد.