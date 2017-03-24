386 سفينة تعبر قناة السويس في 8 أيام.. ومميش: الحمولات قياسية

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أكَّد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أنَّ حركة الملاحة في القناة تشهد زيادةً كبيرةً في أعداد وحمولات السفن العابرة.

وقال مميش، حسب بيانٍ صادرٍ عن الهيئة، اليوم الجمعة، إنَّ 386 سفينة عبرت القناة خلال الثمانية أيام الماضية، بحمولات وصفها بـ"القياسية"، بلغت 21.6 مليون طن .

وحسب البيان، بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 206 سفن بحمولات 10.6 مليون طن، وعدد السفن العابرة من الجنوب 180 سفينة بحمولات 11 مليون طن.

وصرَّح مميش بأنَّ هذه الزيادة دليلٌ على عودة حركة التجارة العالمية لمعدلاتها الطبيعية بما سيعود بالفائدة على زيادة عائدات القناة والدخل القومي المصري.



وأرجع مميش أسباب الزيادة كذلك إلى أعمال التطوير التي أجرتها الهيئة، وأهمها مشروع قناة السويس الجديدة والسياسات التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة القناة لجذب الخطوط الملاحية العالمية.