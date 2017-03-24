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بعد خروجه من المستشفى.. منزل «مبارك» تحت الحراسة المشددة

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بعد خروجه من المستشفى.. منزل «مبارك» تحت الحراسة المشددة بعد خروجه من المستشفى.. منزل «مبارك» تحت الحراسة المشددة

التحرير

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كشف مصدر أمني، أنه تم إخضاع منزل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمنطقة الجديدة، للحراسة المشددة، عقب إخلاء سبيله اليوم الجمعة، بعدما وافقت النيابة على اعتبار فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن فترة عقوبة السجن التي يقضيها في قضية القصور الرئاسية.

وخرج الرئيس مبارك من مستشفى المعادي العسكري، اليوم، وحسب القانون، فمن حق الرئيس السابق، الصادر ضده حكم قضائي بالحبس في قضية استيلاء على المال العام، الحصول على حراسة أمنية بصفته السابقة، مثل أي رئيس سابق.

وكانت النيابة العامة، قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل مبارك بعد أيام من تبرئته نهائيا من اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير2011.

كانت المحكمة قد عاقبت مبارك بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، بعد إدانته بالاستيلاء على مخصصات مالية حكومية لتلك القصور، فيما قضت محكمة النقض في  مارس الجاري ببراءة مبارك بشكل نهائي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.

لكن مبارك لا يزال خاضعا لقرار منعه من السفر الصادر على ذمة تحقيقات تجريها النيابة بتهمة الكسب غير المشروع، المعروفة إعلاميا بـ"قضية هدايا الأهرام".

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التحرير

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