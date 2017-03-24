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البرلمان يعود الأحد لمناقشة تعديلات «قانون التظاهر» و«هيئة الانتخابات»

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البرلمان يعود الأحد لمناقشة تعديلات «قانون التظاهر» و«هيئة الانتخابات» البرلمان يعود الأحد لمناقشة تعديلات «قانون التظاهر» و«هيئة الانتخابات»

التحرير

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يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، بعقد 3 جلسات عامة الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات العامة.

وتبدأ جلسة الأحد بستة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، بشأن سياسة حول المصانع غير المطابقة للمواصفات وعدم جودة منتجاتها وتهرب أصحابها من سداد الضرائب، وسياسة الحكومة بشأن مشكلة المرور خاصة فى محافظة القاهرة، وسياسة الحكومة بشأن طلاب جامعة سيناء بمدينة العريش الذين يرفض أولياء أمورهم ذهابهم إلى الجامعة فى ظل الظروف الأمنية بالمنطقة ورفض الجامعة ذلك، وسياسة الحكومة بشأن توفير اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار تتناسب مع دخول الأسر المصرية، وسياسة الحكومة بشأن توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودية الدخل، وسياسة الحكومة نحو تطوير المدارس الثانوية الفنية وربطها بسوق العمل.

ومن المقرر أن يأخذ المجلس، الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية وعلى رأسها تقرير لجنة الشئون التشريعية بشأن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى تقرير نفس اللجنة عن قانون التظاهر.

ويستعرض البرلمان تقارير عدد من اللجان النوعية بخصوص بعض الاتفاقية الموقعة بين وبعض الدول.

وخصص مجلس النواب، جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة عدد من مقترحات القوانين من قبل بعض النواب، وأبرزهم مقترح خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب.

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التحرير

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