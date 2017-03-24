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وزير الأوقاف يفتتح مسجدًا بشرم الشيخ.. ويلقي خطبة الجمعة

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وزير الأوقاف يفتتح مسجدًا بشرم الشيخ.. ويلقي خطبة الجمعة وزير الأوقاف يفتتح مسجدًا بشرم الشيخ.. ويلقي خطبة الجمعة

التحرير

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أدَّى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة في مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، وذلك عقب افتتاحه بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب.

وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، تحت عنوان "سماحة الإسلام ونبذه لكل ألوان العنف"، إنَّ تحية الإسلام هي السلام، موجِّهًا رسالة سلام من مدينة السلام "شرم الشيخ" إلى العالم كله بأنَّ الإسلام هو دين السلام لا العنف أو الإرهاب.

وأضاف: "الإسلام حرم الدماء كافة بغض النظر عن هذا الانسان أو ذاك، والإسلام بريء من كل من يعمل على تشويه صورته واستغلاله لأهداف معينة".

ولفت إلى أنَّ افتتاح مسجد الصحابة اليوم على أرض سيناء الغالية هو رسالة بأنَّ سيناء آمنة وقادرة على البناء والتعمير، مؤكِّدًا قدرة الشعب على البناء والعطاء مهما حاول المخربون والمفسدون في الأرض، حسب تعبيره.

واستشهد جمعة -خلال الخطبة- بالعديد من الأدلة والبراهين النبوية على سماحة الدين الاسلامي ويسره، مؤكِّدًا أنَّ الإسلام دين يسر لا عسر ودين سماحة لا تشدد.

ودعا الوزير -في نهاية الخطبة- أن يعم الله على بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يبارك في كل من ساهم في بناء وإقامة مسجد الصحابة. 

وعينت وزارة الأوقاف في هذا المسجد خطيبين اثنين يتحدثان اللغة الإنجليزية والفرنسية لتقديم ملخص عن خطبة الجمعة لإرسال رسالة من مدينة السلام إلى العالم بأنَّ الدين الإسلامي هو دين سلام ومحبة وليس دين إرهاب وتدمير كما يدعي البعض في أوروبا، فيما قدَّم الخطيبان موجزًا أحدهما باللغة الإنجليزية والآخر بالفرنسية عن أهم النقاط والتعاليم التي جاءت في خطبة الجمعة اليوم. 

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التحرير

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